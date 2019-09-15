Шоу-бизнес
iReactorСадальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что у актрисы был диагностирован рак головного мозга.
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«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комсомольская правда12:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Политика
В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ вчера в 00:57
Наука
Искусственный интеллект вышел на уровень выпускников школы
Исследователи Института искусственного интеллекта Аллена создали систему искусственного интеллекта, которая с успехом смогла пройти тесты для школьников.
Ferra 13:45
Культура
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры вчера в 02:00
Космос
NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций
Американское космическое агентство начинает испытания надувных модулей для космических полетов – первые образцы развернуты в штате Невада.
Экономика сегодня 03:12
Экономика
Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы
Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 20:34
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк
Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Авто
Ford после ухода с рынка России выплатит компенсации не всем дилерам
Концерн Ford планирует компенсировать часть потерь только неокторым дилерам, которые в будущем сохранят сервисные центры, атакже продолжат торговать коммерческими автомобилями бренда.
32CARS.ru вчера в 04:21
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня 10:58
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Религия
В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.
РБК 06:58
Происшествия
Страшное ДТП под Ярославлем. Погибли 7 человек
В результате травмы получили двадцать человек, еще 7 погибли.
Главный региональный 04:32
Политика
Один: Дмитрий Быков
Д.Быков: Дудь был бы, мне кажется, замечательным кандидатом в президенты, именно потому что он голос поколения А так я вполне солидарен с Николаем Гумилевым, сказавшим, что самые умные люди и самые перспективные политики – это поэты.
Эхо Москвы вчера в 13:21
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 03:56
Происшествия
На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело
Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor вчера в 18:43