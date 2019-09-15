Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что у актрисы был диагностирован рак головного мозга.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика Сноуден захотел получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

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Наука Искусственный интеллект вышел на уровень выпускников школы Исследователи Института искусственного интеллекта Аллена создали систему искусственного интеллекта, которая с успехом смогла пройти тесты для школьников.

Культура Жизнь рыб В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.

Космос NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций Американское космическое агентство начинает испытания надувных модулей для космических полетов – первые образцы развернуты в штате Невада.

Экономика Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Религия В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.

Политика Один: Дмитрий Быков Д.Быков: Дудь был бы, мне кажется, замечательным кандидатом в президенты, именно потому что он голос поколения А так я вполне солидарен с Николаем Гумилевым, сказавшим, что самые умные люди и самые перспективные политики – это поэты.

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Киберспорт CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.

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Энергетика Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть 13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.