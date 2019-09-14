Шоу-бизнес
iReactorСадальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что у актрисы был диагностирован рак головного мозга.
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«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комсомольская правда12:00
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Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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Ракета позволит другим снарядам преодолевать систему ПВО противника и поразить цель.
RuNews24.ru 03:48
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В Челябинске продолжается очередной этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, в котором российские фигуристы продолжают свои триумфальные выступления.
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В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
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Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
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Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
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Авто
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Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Газета.Ru 11 сентября в 23:33