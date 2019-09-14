Шоу-бизнес

iReactoriReactorСадальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее некоторые СМИ сообщали, что у актрисы был диагностирован рак головного мозга.
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Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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