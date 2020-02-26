Общество

РИА НовостиРИА НовостиСадальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.
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Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

Lenta.ruвчера в 23:32

Садальский назвал Малышеву буржуем после ее комментария про пенсионеров

URA.Ruвчера в 20:57

Стас Садальский: «Елена Малышева – буржуй от медицины»

StarHit.ruвчера в 12:00

«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал клинику уроженки Кемерова Елены Малышевой

Газета Кемеровавчера в 14:13

Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

News.ruвчера в 12:29

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новостивчера в 19:43

Стас Садальский раскритиковал Малышеву за высокие цены в ее клинике

Народные новостивчера в 11:10
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Происшествия

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Шоу-бизнес

«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес

Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Пятый канал вчера в 13:22
Экономика

В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
REGNUM вчера в 01:01
Общество

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье

Более половины россиян боятся коронавируса

60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
АМИТЕЛ 02:53
Политика

Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу

Оппозиция должна не только критиковать власть, но и предоставить людям позитивную программу, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
РБК 02:42
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM вчера в 04:46
Политика

Сурков рассказал о своих детских страхах и медитации

Экс-помощник российского президента Владислав Сурков рассказал, что в детские годы боялся мыслей, приходящих ему в голову.
Мойка78 02:25
Кино

Колин Треворроу рассекретил название третьего «Мира Юрского периода»

ИА InterMedia вчера в 17:09
Футбол

«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне

LiveSport.ru вчера в 16:51
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Здоровье

Названа опасность жары для размножения людей

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.
Lenta.ru 02:13
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru 24 февраля в 16:00
Кино

Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
ТАСС вчера в 07:40
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Гаджеты

Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

Вести.Ru вчера в 12:43
Общество

Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню

Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:20
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском 24 февраля в 14:16
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru вчера в 14:03
Космос

Галактику Сомбреро уличили в слиянии с крупной галактикой в прошлом

Космический телескоп «Хаббл» помог выяснить, что в гало галактики М 104 «Сомбреро» наблюдается огромное количество звезд с высоким уровнем металличности, что, по мнению астрономов, прямо указывает на факт слияния с крупной галактикой в далеком прошлом, сообщается на сайте обсерватории.
N+1 02:48
Армия и оружие

Армия Сирии сбила в Идлибе турецкий беспилотник

Известия вчера в 12:29
Происшествия

Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

РБК 01:26
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».
URA.Ru 24 февраля в 04:27
Футбол

Источник: «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Гента»

Нападающий «Гента» Джонатан Дэвид может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 01:22
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Станислав Садальский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Грузии, Народный артист Чувашской Республики.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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