Общество
РИА НовостиСадальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.
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«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал клинику уроженки Кемерова Елены Малышевой
Газета Кемеровавчера в 14:13
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Космический телескоп «Хаббл» помог выяснить, что в гало галактики М 104 «Сомбреро» наблюдается огромное количество звезд с высоким уровнем металличности, что, по мнению астрономов, прямо указывает на факт слияния с крупной галактикой в далеком прошлом, сообщается на сайте обсерватории.
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«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива
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Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
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