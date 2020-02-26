Общество
РИА НовостиСадальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.
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«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал клинику уроженки Кемерова Елены Малышевой
Газета Кемеровавчера в 14:13
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