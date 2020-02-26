Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

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