Общество

РИА НовостиРИА НовостиСадальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.
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Станислав Садальский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Грузии, Народный артист Чувашской Республики.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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