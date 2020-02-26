Общество

Аргументы неделиАргументы неделиСадальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Станислав Садальский раскритиковал частную медицинскую клинику Елены Малышевой. Артист заявил, что цены в звездном медучреждении слишком высокие.
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Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

Lenta.ruвчера в 23:32

Садальский назвал Малышеву буржуем после ее комментария про пенсионеров

URA.Ruвчера в 20:57

Стас Садальский: «Елена Малышева – буржуй от медицины»

StarHit.ruвчера в 12:00

«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал клинику уроженки Кемерова Елены Малышевой

Газета Кемеровавчера в 14:13

Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

News.ruвчера в 12:29

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новостивчера в 19:43

Стас Садальский раскритиковал Малышеву за высокие цены в ее клинике

Народные новостивчера в 11:10
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Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
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Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
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Биатлон

Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

Российская газета 06:53
Общество

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Правительство попросило россиян воздержаться от поездок в Италию и готово жестко следить за ситуацией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом.
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Гаджеты

ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.
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Происшествия

Двоих детей унесло в открытое море в Сочи

Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Газета.Ru вчера в 13:58
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
REGNUM 06:29
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий вчера в 06:24
Космос

Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов

Планета делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов. Расстояние до Земли – более 1 тысячи световых лет.
ToDay News Ufa 02:32
Религия

Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании

РИА Новости 00:00
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Наука

Ученые нашли способ превращать сельскохозяйственные отходы в стиральный порошок

Международная группа исследователей разработала технологию производства основного компонента стиральных порошков и моющих средств из отходов сельского хозяйства.
BitCryptoNews 07:50
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
REGNUM 08:33
Шоу-бизнес

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Супруги расстались со скандалом, ведь выяснилось, что актер изменял жене сразу с несколькими женщинами.
StarHit.ru 08:00
Политика

В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
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«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

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Светлана Лобода представила новый клип

Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
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Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева

Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.
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Общество

У троих россиян с Diamond Princess в Казани обнаружили коронавирус

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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»

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Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Происшествия

Экс-директора «Метростроя» Петербурга подозревают в ещё одном хищении

В Петербурге бывшего гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова подозревают в присвоении еще 155 млн рублей, выделенных бюджетом города на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
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Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
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Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии

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Станислав Садальский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Грузии, Народный артист Чувашской Республики.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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