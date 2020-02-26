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Аргументы неделиСадальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Станислав Садальский раскритиковал частную медицинскую клинику Елены Малышевой. Артист заявил, что цены в звездном медучреждении слишком высокие.
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«Буржуй от медицины»: Садальский раскритиковал клинику уроженки Кемерова Елены Малышевой
Газета Кемеровавчера в 14:13
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