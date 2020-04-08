Коронавирус
ODDS.ruСадьо Мане: пойму, если сезон будет отменен
После встречи всех 20 клубов в пятницу, 3 апреля, было объявлено, что Премьер-лига не возобновится в начале мая, как было запланировано ранее. Ранее сообщалось, что УЕФА не признает «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ завершат досрочно. В последний раз «красные» становились чемпионами в 1990 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Киберспорт
NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro League
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом
В России не зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Жертвами пожара в доме престарелых в Москве стали четыре человека
Число погибших в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве возросло до четырех.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам
Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Футбол
Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в полуфинале Кубка Белоруссии
Технологии
Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео
Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Футбол
Промес ответил «Спартаку»: «Скучаю по тебе»
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
Путин узнал у вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент РФ Владимир Путин обратился к отечественным вирусологам с вопросом о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней на фоне эпидемии коронавируса в России.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Общество
Скворцова спрогнозировала спад пандемии коронавируса в России
Спад пандемии ожидают в начале июня, сообщает «Nation news».
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Политика
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
Политика
Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Общество
Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом
У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.