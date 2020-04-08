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ODDS.ruODDS.ruСадьо Мане: пойму, если сезон будет отменен

После встречи всех 20 клубов в пятницу, 3 апреля, было объявлено, что Премьер-лига не возобновится в начале мая, как было запланировано ранее. Ранее сообщалось, что УЕФА не признает «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ завершат досрочно. В последний раз «красные» становились чемпионами в 1990 году.
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Садио Мане: «Если „Ливерпуль“ не получит титул в этом году, я пойму. Надеюсь, выиграем в следующем»

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"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
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Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
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