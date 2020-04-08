После встречи всех 20 клубов в пятницу, 3 апреля, было объявлено, что Премьер-лига не возобновится в начале мая, как было запланировано ранее. Ранее сообщалось, что УЕФА не признает «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ завершат досрочно. В последний раз «красные» становились чемпионами в 1990 году.

Садьо Мане: пойму, если сезон будет отменен

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.

Технологии Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Музыка Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.

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Политика Путин узнал у вирусологов о сокращении нерабочих дней Президент РФ Владимир Путин обратился к отечественным вирусологам с вопросом о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней на фоне эпидемии коронавируса в России.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

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Политика Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.