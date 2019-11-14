Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСадовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ

Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник в Кремле написала о грядущей смене руководства МГУ. Причиной этому якобы стал возраст Садовничего.
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с чего всё началось

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.
ТАСС03:48

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Садовничий прокомментировал возможность переназначения на пост ректора МГУ

Ведомости09:58

Садовничий рассказал, что волнуется в связи с истечением срока на посту ректора МГУ

Интерфакс09:44

В Госдуме предложили разрешить Путину неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Коммерсантъ04:57

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

РИА Новости05:10

Комитет Госдумы одобрил поправку, позволяющую бесконечно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Эхо Москвы10:27

Госдуме предложили разрешить Путину продлить полномочия Садовничего

РБК04:34

Президент сможет неограниченное число раз продлевать полномочия ректора МГУ

ТАСС03:48
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Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову

Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.
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Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

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Ридус вчера в 15:58
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

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Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Политика

Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Новое правительство Боливии во главе с исполняющей обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства.
ТАСС 09:47
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Tvoe-avto.com 07:35
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

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Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
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В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, напоминающим свиной пятачок. Об этом сообщает портал medicina.az.
РИА Новости 08:21
Общество

Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста

Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Коломойский назвал стоимость восстановления отношений с Россией

Инвестиции России в Украину в размере $100 млрд позволят восстановить отношения между странами.
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Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету

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Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour

Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
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Киану Ривз стал полынью в трейлере «Губки Боба 3»

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Основатель «Википедии» запустил свою соцсеть без рекламы

Основатель свободной энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о запуске собственной социальной сети, в которой не будет рекламы и «кликбейта», пишет Financial Times.
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Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания

Причина смерти установлена — отравление газом.
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Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

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«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому

Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
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Международная следственная группа по делу MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» ДНР

Международная следственная группа JIT по делу о крушении малазийского боинга MH17 опубликовала новые записи перехваченных разговоров «ключевых фигур» самопровозглашенной Донецкой народной республики и обратилась к возможным свидетелям военной структуры ДНР.
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Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
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Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
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В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
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