Одна из рекомендованных к принятию поправок снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для должности ректора возраста.

с чего всё началось

Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник в Кремле написала о грядущей смене руководства МГУ. Причиной этому якобы стал возраст Садовничего.

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