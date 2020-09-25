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Finam.Ru
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность Дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - передала пресс-служба "Газпрома" слова Фамила Садыгова.В источнике
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ПРАЙМ

«Газпром» рассказал, где возьмет деньги на газификацию

ПРАЙМвчера в 12:50
ТАСС

«Газпром» готов полностью выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов

ТАССвчера в 12:47
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Российская газета24 сентября в 14:00
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

Finam.Ruвчера в 12:30
Агентство нефтегазовой информации

Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома

Агентство нефтегазовой информациивчера в 02:59
Интерфакс

«Газпром» уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Интерфаксвчера в 12:31
Парламентская газета

В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации

Парламентская газета24 сентября в 12:43

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Мясников назвал ошибки людей, придерживающихся здорового питания

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.
Ридус11:57
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47
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