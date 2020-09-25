Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Finam.Ru
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность Дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - передала пресс-служба "Газпрома" слова Фамила Садыгова.В источнике
Подробнее о событии
Rambler News Service

«Газпром» не будет снижать дивиденды для завершения газификации

Rambler News Service12:56
ТАСС

«Газпром» готов полностью выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов

ТАСС12:47
Парламентская газета

В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации

Парламентская газетавчера в 12:43
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

Finam.Ru12:30
Агентство нефтегазовой информации

Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома

Агентство нефтегазовой информации02:59
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Российская газетавчера в 14:00
Интерфакс

«Газпром» уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Интерфакс12:31

Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака
Летидор23 сентября в 05:30
128

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
347

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
343

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
13

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
264

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

СК предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

Следователи предъявили обвинение Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемому виновнику ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек.
ТАСС13:56
14

Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
833