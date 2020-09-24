Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации
Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.В источнике
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Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома
Агентство нефтегазовой информации02:59
В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации
Парламентская газетавчера в 12:43