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Российская газета
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.В источнике
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ИА Красная Весна

Газпром успокаивает инвесторов в отношении своей дивидендной политики

ИА Красная Весна14:21
ТАСС

«Газпром» готов полностью выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов

ТАСС12:47
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

Finam.Ru12:30
Интерфакс

«Газпром» уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Интерфакс12:31
Агентство нефтегазовой информации

Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома

Агентство нефтегазовой информации02:59
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Российская газетавчера в 14:00
Парламентская газета

В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации

Парламентская газетавчера в 12:43

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Ведомости14:08
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Белорусский портал tut.by может лишиться статуса СМИ

В tut.by отметили, что действующая редакция белорусского закона о СМИ позволяет зарегистрированным порталам на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством республики, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.
Ведомости13:46
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В Брянске предъявили обвинение сыну бывшего вице-губернатора Резунова

Водителю автомобиля «Volkswagen Touareg» - сыну бывшего вице-губернатора Александра Резунова - предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершённом в нетрезвом виде и оставлении места ДТП.
БрянскToday13:38
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