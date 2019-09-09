Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.

Спорт день за днем

Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем

Спорт день за днем

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Политика В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.

Армия и оружие «Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя» В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.

Политика Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.

Технологии В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.

Политика МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными".

Наука Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.

Экономика Опрос показал отношение россиян к сбережению средств и тратам Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Гаджеты Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10 До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.

Футбол Италия одержала победу над сборной Финляндии Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Экономика Родительские пособия вырастут в России В России в три раза увеличатся родительские пособия.

Политика Памфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Политика На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.

Технологии Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.

Гаджеты Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.

Экономика Домодедово перечеркивают полосы В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.

Происшествия Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.

Политика Эмир Кувейта госпитализирован в США Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.