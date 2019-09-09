Теннис
RT на русскомСафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем
Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Армия и оружие
«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»
В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Политика
МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму
МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными".
РИА Новости 15:11
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Экономика
Опрос показал отношение россиян к сбережению средств и тратам
Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 20:13
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:39
Политика
Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая
РИА Новости 18:02
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Политика
Памфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
ФАН 12:24
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Технологии
Миф научной диеты. Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом
Многочисленные исследования, изучавшие связь пищевых привычек и здоровья, наглядно демонстрируют: продукты питания делятся на те, что вызывают болезни (обычно это рак, но иногда сердечно-сосудистые, эндокринные и психические заболевания), и те, что от них защищают.
Новая газета 18:23
Гаджеты
Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone
Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.
Экономика сегодня 20:55
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ 18:41
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
Век 06 сентября в 06:35
Политика
24% избирателей проголосовали в Иркутской области к 18:00
Твой Иркутск 07:40
Происшествия
Корейцы заблокированы на перевернувшемся в Джорджии судне
Четверо граждан Южной Кореи оказались заблокированы на грузовом судне Golden Ray, перевернувшемся в американском штате Джорджия, сообщает 9 сентября Yonhap.
REGNUM 20:36
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01