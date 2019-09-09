Теннис
RT на русскомСафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем
Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Гаджеты
Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone
Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.
Экономика сегодня 20:55
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Общество
Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя
Грядущая неделя принесет в Красноярск похолодание со снегом. Такой предварительный прогноз сделали сотрудники гидрометцентра.
КП - Красноярск 06:16
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Политика
Появились первые результаты по губернаторским выборам в России
В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня.
Lenta.ru 12:14
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Гаджеты
Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30
Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под шквал критики после публикации поста о своей причастности к обмену заключенными между Россией и Украиной.
Наша версия 03:47
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости 20:33
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Наука
Математики нашли границы языков Арнольда
Ранее в других работах было установлено существование так называемых языков Арнольда — геометрических областей фазового захвата, в которых число вращения динамической системы на торе, описывающей параметры джозефсоновских контактов, неизменно.
Индикатор 04:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Политика
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11