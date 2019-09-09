Теннис

RT на русскомRT на русскомСафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем

Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.
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