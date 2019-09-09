Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.

Спорт день за днем

Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем

Спорт день за днем

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