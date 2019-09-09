Как только у испанца появляется шанс — он хватается за него руками и ногами, — сказал Сафин в эфире «Первого канала». После еще одного брейка Надаля при счете 2:5 теннисист-комментатор добавил: — Да уж, выиграть два сета, проиграть два и выдать такое.

Марат Сафин: «Медведев сам вернул Надаля к жизни»

Спорт день за днем

Политика Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным. Об ошибке премьер-министра Израиля сообщает издание Haaretz.

Политика Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.

Здоровье Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей Доктора поделились рентгеновскими снимками, на которых в анальных отверстиях людей запечатлены различные предметы.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Экономика «Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.

Политика В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Авто Как Lada 4×4 могла стать пляжным багги Внедорожник был предназначен для эксплуатации как в качестве пляжного багги, так и на лыжных трассах зимой.

Политика Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.

Происшествия РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Экономика Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).

Армия и оружие В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.

Общество В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».

Футбол Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Политика В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Наука Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.

Общество В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.