Теннис
Спорт-ЭкспрессМарат Сафин: «Медведев сам вернул Надаля к жизни»
Как только у испанца появляется шанс — он хватается за него руками и ногами, — сказал Сафин в эфире «Первого канала». После еще одного брейка Надаля при счете 2:5 теннисист-комментатор добавил: — Да уж, выиграть два сета, проиграть два и выдать такое.
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Марат Сафин: Подача у Медведева нормальная, нужно поднять процент на приеме
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Сафин назвал детским садом попытки Медведева использовать укороченные удары в финале US Open
RT на русскомвчера в 19:08
Марат Сафин высказался о физической форме теннисиста Медведева на US Open
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В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Газета.Ru вчера в 20:24
Политика
Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным. Об ошибке премьер-министра Израиля сообщает издание Haaretz.
Комсомольская правда вчера в 14:37
Политика
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
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Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Доктора поделились рентгеновскими снимками, на которых в анальных отверстиях людей запечатлены различные предметы.
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На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Культура
Как сейчас выглядят звезды культовых сериалов 90-х
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SM News 02:56
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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
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Газета.Ru вчера в 23:36
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Экономика
«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
REGNUM 02:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Авто
Как Lada 4×4 могла стать пляжным багги
Внедорожник был предназначен для эксплуатации как в качестве пляжного багги, так и на лыжных трассах зимой.
Daily-Motor.Ru 00:58
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Армия и оружие
В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект
Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Футбол
Минфин поддержит законопроект о продаже пива на стадионах
Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах, сообщают «Известия».
Чемпионат 02:39
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Наука
Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства
Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.
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Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
В недолгий ящик: ЕС может отказать Британии в отсрочке по Brexit
Трижды в одну отсрочку 9 сентября королева Елизавета II должна утвердить законопроект, который обязывает Бориса Джонсона просить Евросоюз об очередном переносе Brexit, если до середины октября премьеру не удастся договорится с Брюсселем об упорядоченном "разводе".
Известия вчера в 17:01