Игры
Ведомости«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ». Этот сервис позволит запускать компьютерные игры из облачных серверов Nvidia, находящихся в московском дата-центре IXcellerate.
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Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России. В него вложили миллиард рублей
Игромания.рувчера в 12:09
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
Газета.Ru вчера в 09:50
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM вчера в 11:17
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «Моя главная ошибка? Даже не знаю... Ни одной идеи»
Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш в интервью «СЭ» признался, что ему не о чем сожалеть.
Спорт-Экспресс вчера в 19:47
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru вчера в 17:01
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru вчера в 15:40
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 больше не поддерживают сервисы Google
Смартфоны из линейки Huawei Mate 30 вышли без поддержки сервисов и приложений Google, из-за чего гаджеты лишились возможности устанавливать продукты американской компании.
Политическая Экспертиза 02 октября в 10:46
Хоккей
«Металлург» обыграл «Локомотив» и прервал серию из четырех поражений
Спорт-Экспресс вчера в 12:23
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Политика
Польша попытается сменить поставщика газа
Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политическая Экспертиза вчера в 13:48
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU 02 октября в 23:32
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
Матч ТВ 01 октября в 09:37
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы
В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
Политика
Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service вчера в 11:25
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Хоккей
«Тампа» обыграла «Флориду», у Кучерова и Сергачева пять очков на двоих
Вести.Ru вчера в 22:50
Происшествия
В Забайкалье в самолете ДОСААФ нашли 150 кг незаконно выловленной рыбы
ТАСС вчера в 22:56
Космос
Ученые конструируют «бублик» для полета на край Солнечной системы
«Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря — «бублик», у которого средняя часть закрыта пластинкой», — рассказал участник исследования, директор центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка, профессор Роман Кезерашвили.
Известия вчера в 21:18