Собеседник ТАСС отметил, что 300 тыс. тонн – это поставки по трубопроводам. Предполагаются также поставки по железной дороге, однако их объемы источник не сообщил. «Сафмар» - единственный российский поставщик нефти, поставляющий сырье в Белоруссию с начала года.

«Сафмар» может поставить 300 тыс. тонн нефти в Беларусь

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