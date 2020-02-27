Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Сафмар» может поставить 300 тыс. тонн нефти в Беларусь

Собеседник ТАСС отметил, что 300 тыс. тонн – это поставки по трубопроводам. Предполагаются также поставки по железной дороге, однако их объемы источник не сообщил. «Сафмар» - единственный российский поставщик нефти, поставляющий сырье в Белоруссию с начала года.
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