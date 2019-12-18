Общество
Вести.RuПесков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
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с чего всё началось
В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.Коммерсантъ05:07
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Политика
Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к России по Крыму
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Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Все станции московского метро получили сообщения о минировании
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В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
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Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции против России из-за «длительной вооруженной агрессии».
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На катке на Красной площади умер человек
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Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Спорт
Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Политика
Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина
По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент».
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Фигурное катание
Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
Политика
Регулятор ЕС признал завершенным отделение ГТС Украины от Нафтогаза
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
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Политика
Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.