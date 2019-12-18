В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.

с чего всё началось

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

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