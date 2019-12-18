Общество

Вести.RuВести.RuПесков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.
Коммерсантъ05:07

Подробнее о событии

Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

РИА Новости06:00

Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

Lenta.ru03:21

Что принадлежит семье Гуцериевых

Коммерсантъ06:50

В офис сына Михаила Гуцериева наведались правоохранители

РЕН ТВ03:20

В Кремле не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах Гуцериева

ТАСС05:13

Силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину

РБК05:38

Акции «М.видео» подешевели на 7% после сообщений об обысках у Гуцериева

Ведомости04:59
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Политика

Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к России по Крыму

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Витольд Модзелевский в своей новой книге назвал американцев болванами, а претензии к России по поводу Крыма – смехотворными, пишет Gazeta Prawna.
Взгляд.ру вчера в 13:56
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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
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Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 03:18
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Уфимские Заметки 05:20
Политика

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
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Политика

Украина расширит санкции против России

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции против России из-за «длительной вооруженной агрессии».
Lenta.ru вчера в 06:02
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
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Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Спорт

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
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Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
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Володин обвинил кабмин в затягивании исполнения послания Путина

По словам Володина, «было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент».
РБК 04:52
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма вчера в 07:08
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Фигурное катание

Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
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Политика

Регулятор ЕС признал завершенным отделение ГТС Украины от Нафтогаза

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы.
Центр энергетической экспертизы 04:18
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
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В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
РБК вчера в 08:27
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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