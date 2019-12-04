РПЛ

RT на русскомRT на русскомСафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ

Краснодар — ЦСКА
7 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими футболистами года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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