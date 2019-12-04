РПЛ
RT на русскомСафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими футболистами года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Спорт
РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА
Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
Армия и оружие
США заявили о задержании в Оманском заливе судна с иранским оружием
Экипаж эсминца Forrest Sherman задержал в Оманском заливе судно, на борту которого были обнаружены части ракет.
Политика
СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Шоу-бизнес
Михалков отказался снимать Пугачеву в кино
Алла Пугачева ранее пожаловалась, что Михалков до сих пор не выполнил обещание снять ее в роли комической старухи.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Армия и оружие
Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов
9 октября Турция объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», нацеленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара называет террористическими.
Происшествия
Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
Экс-президенту Армении предъявлено обвинение в хищении средств
Следователи предъявили бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну официальное обвинение в хищении государственных средств в особо крупном размере.
Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Авто
Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet
Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Авто
Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой
Новый Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой.