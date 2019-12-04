РПЛ
RT на русскомСафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими футболистами года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму
В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
Общество
Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
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Официально: «Барселона» продлила контракт с Фати
Происшествия
В Свердловской области на территории завода произошел пожар
В городе Верхняя Пышма в Свердловской области загорелось здание на территории завода «Уралэлектромедь».
Общество
Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации
Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление главы «Газпрома» о тарифах на транзит
Тарифы на транзит российского газа, предлагаемые Украиной «Газпрому» в рамках обсуждения условий нового транзитного контракта, рассчитаны по методологии ЕС и не могут быть завышенными, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории.
Здоровье
Болезни, на которые указывает кровь из носа
Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Политика
Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
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Армия и оружие
При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек
Армия и оружие
Беспилотники США более восьми часов вели разведку у границ России
Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Экономика
Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Шоу-бизнес
Михалков отказался снимать Пугачеву в кино
Алла Пугачева ранее пожаловалась, что Михалков до сих пор не выполнил обещание снять ее в роли комической старухи.
Шоу-бизнес
Александр Васильев раскритиковал платье МакSим
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Единоборства
Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге
Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.