Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов признаны лучшими футболистами года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми футболистами года РПЛ

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