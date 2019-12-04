РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиСафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ

Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
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Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года

Sport24.ru03:50

Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года

Советский спорт04:21

Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ

РИА Новости04:32

Шапи и Сафонов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ

Бомбардир.ру04:16

Сулейманов и Сафонов стали обладателями приза «Первая пятерка»

Metaratings05:07

Вундеркинды «Краснодара» – лучшие молодые игроки премьер-лиги 2019 года

Вести.Ru05:15

В России выбрали лучших молодых футболистов года

Аргументы и Факты05:53
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Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.
ТАСС вчера в 05:00
Политика

Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 05:01
Происшествия

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Российская газета 05:32
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:31
Политика

В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:37
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских

В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.
РБК 05:49
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Экономика

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Российская газета 04:47
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском 05:29
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Происшествия

Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины под завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа.
RT на русском вчера в 16:20
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Общество

В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена

Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
ТАСС 03:24
Футбол

Президент УЕФА назвал VAR бардаком

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
ProstoProSport 05:50
Армия и оружие

Американцы испытают боевые лазеры перехватом крылатых ракет

N+1 вчера в 05:04
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Lenta.ru 05:48
Общество

Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом

Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
РЕН ТВ 04:55
Наука

Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.
Российская газета 02:53
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
REGNUM 05:49
Политика

Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7

Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
РЕН ТВ вчера в 20:06
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Футбол

Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.
Интерфакс-Спорт 04:48
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