РПЛ
РИА НовостиСафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ
Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
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Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
В естественно-научной грамотности, исследования по которой начались с 2006 года, результаты российских школьников "сохраняются на прежнем уровне", отметили в Минпросвещения.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
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Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Политика
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже
Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Происшествия
В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Экономика
Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Происшествия
Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом
Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины под завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена
Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
Футбол
Президент УЕФА назвал VAR бардаком
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Общество
Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом
Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
Наука
Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали
Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.
Происшествия
Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки
В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
Политика
Палата представителей поддержала резолюцию против участия России в G7
Палата представителей в Конгрессе поддержала принятие резолюции против участия России в G7.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Футбол
Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020
С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.