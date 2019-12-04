РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиСафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ

Краснодар — ЦСКА
7 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
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Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года

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