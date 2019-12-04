РПЛ
РИА НовостиСафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ
Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
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Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к 4 годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
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Путин рассказал о боевых операциях США в космосе
Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий, считает президент России Владимир Путин.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Авто
Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году
Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
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В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Футбол
Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»
Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
Армия и оружие
В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария специально затягивает реализацию проекта «Турецкий поток» на своей территории.
Шоу-бизнес
Лещенко назвал пенсии россиян позором
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
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Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Шоу-бизнес
Анна Asti подтвердила, что выходит замуж в високосный год
Солистка группы Artik & Asti подтвердила радостную новость. Анна Дзюба выходит замуж за предпринимателя Станислава Юркина.