Футбол
Нева СпортСафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине». По словам вратаря, итальянская команда предлагала за него 1 миллион евро.
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Политика
В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину
Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
Газета.Ru 15:45
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США.
Lenta.ru 13:48
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
ТАСС 26 октября в 06:43
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Футбол
«Ростов» показал, чем занимается в клубе Мамаев
Газета.Ru 07:37
Авто
Начались продажи обновленного Haval H6 Coupe
Концерн Great Wall объявил старт продаж "посвежевшего" кросс-купе Haval H6 Coupe.
Новые автомобили вчера в 22:47
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 15:59
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Актуальные Новости 04:51
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погиб ополченец
Российская газета 15:35
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Общество
Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».
RT на русском 12:45
Общество
«Яндекс» сообщил о временных неполадках в работе голосового помощника «Алиса»
Временные неполадки зафиксированы в работе голосового помощника "Алиса" и "Яндекс.Станции", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Яндекс".
ТАСС 15:48
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
RT на русском 15:45
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня 05:24
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57