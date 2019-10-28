Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине». По словам вратаря, итальянская команда предлагала за него 1 миллион евро.

Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»

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