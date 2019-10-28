Футбол
Нева СпортСафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине». По словам вратаря, итальянская команда предлагала за него 1 миллион евро.
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Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
Авто
Первым гибридом Plug-In в семье R назван Volkswagen Touareg R
Глава Фольксвагена по маркетингу и продажам Юрген Стакман в интервью изданию Autocar рассказал, что кроссовер Volkswagen Touareg R станет первой моделью в линейке R с заряжаемой от розетки гибридной силовой установкой.
Кино
Признания создателей «Игры престолов» рассердили фанатов сериала
Создатели самого популярного сериала последних лет - "Игры престолов", шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс, признались, что приступая к работе на фильмом, даже не представляли, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Происшествия
Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Политика
Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ
Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Футбол
Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Общество
Дело об оскорблении власти впервые завели из-за поста в Telegram
Управление МВД по Екатеринбургу завело административное дело об оскорблении власти на общественного деятеля и политолога Федора Крашенинникова.
Единоборства
Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Кино