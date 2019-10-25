УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.

Происшествия Михаил Абызов заявил, что его сын уехал в США Средний сын Михаила Абызова покинул Россию и уехал в США из-за опасности, что его отберут органы опеки, заявил сам находящийся под стражей экс-министр Открытого правительства.

Авто Volkswagen представит новый Golf Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Финансы Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.

Политика Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.

Общество Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем иностранным СМИ Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к трем иностранным СМИ (The Nation, The Telegraph и The Times).

Происшествия Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток» В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Авто В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Космос Стоит ли быть осторожным в био загрязнении других миров На заре космической эры было разумно подумать о том, как мы могли бы непреднамеренно загрязнить другие миры земными микробами при исследовании Солнечной системы.