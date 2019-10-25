Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

Sport24.ru04:29

«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

Спорт-Экспресс05:49

Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

Чемпионат05:08

Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Sports.ru05:15

Игрок «Краснодара» вошёл в команду недели Лиги Европы

Sport.ru05:45

Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Sportbox.RU04:46

Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Матч ТВ04:46
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На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку

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