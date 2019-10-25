Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

Sport24.ru04:29

«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

Спорт-Экспресс05:49

Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

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Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Sports.ru05:15

Игрок «Краснодара» вошёл в команду недели Лиги Европы

Sport.ru05:45

Сафонов стал лидером дня по спасениям, а Обляков изобретал моменты с двух позиций. Разбираем игры «Краснодара» и ЦСКА

Матч ТВ07:09

Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Sportbox.RU04:46
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По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

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Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
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Новая версия Google Chrome принудительно включает темный экран

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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

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После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Армия и оружие

Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 20 раз за минувшие сутки.
ФАН вчера в 03:31
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
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Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.
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Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной

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Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

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Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

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Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
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Здоровье

Российской медицине не хватает доверия и денег

По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру 12:20
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре

Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
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Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»

На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина. twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019 Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.
Бомбардир.ру 16:00
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