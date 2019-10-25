Футбол
Спорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Армия и оружие
США планируют охранять нефтяные месторождения в Сирии
США оставляют 500 своих военных для охраны нефтяных месторождений в Сирии.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
Политика
На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО
По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Технологии
Новая версия Google Chrome принудительно включает темный экран
Еще одно обновление коснулось темы Google Chrome.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
Армия и оружие
Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 20 раз за минувшие сутки.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной
Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Здоровье
Российской медицине не хватает доверия и денег
По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Футбол
Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»
На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина. twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019 Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.