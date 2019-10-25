Футбол
Спорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Политика
ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины
В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Армия и оружие
Украина захотела наращивать военные возможности в Азовском море
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк заявил о намерении страны усиливать свои возможности в Азовском море за счет усиления флота и подразделений береговой охраны.
Футбол
«Рубин» и «Урал» расписали мировую
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
Авто
Tesla может выпустить Model Y раньше срока
В начале 2019 года Tesla впервые продемонстрировала Model Y, тогда же они объявили сроки начала серийного производства - осень следующего года.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Общество
Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Энергетика
Минэнерго РФ оценило ситуацию на рынке нефти
В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную.
Фигурное катание
Первый канал покажет канадский этап серии Гран-При Skate Canada-2019
Показ начнался с открывающего турнира — этапа серии Гран-При Skate America.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Политика
Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга
"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 24 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Энергетика
Нефть Brent поднялась до $61 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится у отметки $61 за баррель, 23 октября передает агентство Reuters.
Армия и оружие
В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160
В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
Происшествия
В Татарстане на улице женщину укололи шприцем с наркотиком
В Татарстане женщину укололи шприцем с наркотиком, когда она возвращалась с работы домой.