Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

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Sportbox.RU04:46
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Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье

Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

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В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
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В Татарстане на улице женщину укололи шприцем с наркотиком

В Татарстане женщину укололи шприцем с наркотиком, когда она возвращалась с работы домой.
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