Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

Sport24.ru04:29

«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

Спорт-Экспресс05:49

Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

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Игрок «Краснодара» вошёл в команду недели Лиги Европы

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Сафонов стал лидером дня по спасениям, а Обляков изобретал моменты с двух позиций. Разбираем игры «Краснодара» и ЦСКА

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Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Sportbox.RU04:46

Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Sports.ru05:15
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
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По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот.
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Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

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В России появятся вагоны без хлопающих дверей

Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.
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Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

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Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

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Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 12:16
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

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В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
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В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери

Газета.Ru вчера в 20:05
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Ученые обнаружили причину сексуальной зависимости: все дело в гормонах

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Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
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