Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 04:29

«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

Спорт-Экспрессвчера в 05:49

Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

Чемпионатвчера в 05:08

Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Sports.ruвчера в 05:15

Игрок «Краснодара» вошёл в команду недели Лиги Европы

Sport.ruвчера в 05:45

Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 04:46

Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Матч ТВвчера в 04:46
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
Общество

В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы

Аргументы недели 24 октября в 06:25
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Бутина заявила, что очень ждет возвращения в Россию

Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила, что очень ждет возвращения в Россию.
Аргументы и Факты 02:52
Армия и оружие

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

В результате массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии после наступления на курдов Турции в рамках операции "Источник мира" неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), сообщает телерадиостанция BBC.
Российская газета 02:58
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru 00:00
Происшествия

В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе

РИА Новости 00:52
Происшествия

Солдат застрелил 8 человек в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Космос

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту

Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
REGNUM 00:23
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 24 октября в 07:31
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК вчера в 14:54
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Авто

В России подорожал Nissan Murano

ГЛАС.RU 01:57
Игры

Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2

Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru вчера в 03:42
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Армия и оружие

Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения

По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт 24 октября в 21:44
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru вчера в 08:31
Общество

Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни

Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 02:43
Космос

Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора

Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.
Вести.Наука 23 октября в 03:48
Футбол

Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
Газета.Ru 02:28
Футбол

Тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции

По информации Le Figaro, французский специалист случайно назвал свою команду «Марселем», который раньше тренировал.
Матч ТВ 01:34
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Авто

Разбортировать колесо самому? Это просто!

В середине–конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно.
За рулем 24 октября в 04:47
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
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