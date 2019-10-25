УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.

Армия и оружие СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии В результате массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии после наступления на курдов Турции в рамках операции "Источник мира" неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), сообщает телерадиостанция BBC.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Общество Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Игры Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2 Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.

Армия и оружие Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11 Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.