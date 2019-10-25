Футбол
Спорт день за днемСафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В нее попал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, который принял участие в матче против "Трабзонспора" (2:0). Турецкий клуб нанес 21 удар по воротам, из них 7 в створ.
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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»
Спорт-Экспрессвчера в 05:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:16, Вашингтон
Общество
В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Общество
Бутина заявила, что очень ждет возвращения в Россию
Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила, что очень ждет возвращения в Россию.
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
В результате массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии после наступления на курдов Турции в рамках операции "Источник мира" неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), сообщает телерадиостанция BBC.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
Происшествия
Солдат застрелил 8 человек в Забайкалье
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Авто
В России подорожал Nissan Murano
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Космос
Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора
Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.
Футбол
Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим его игроком
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий впервые высказался после отстранения игрока Решедли Базар от тренировок с основным составом.
Футбол
Тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции
По информации Le Figaro, французский специалист случайно назвал свою команду «Марселем», который раньше тренировал.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Авто
Разбортировать колесо самому? Это просто!
В середине–конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.