Футбол

Газета.RuГазета.RuСафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом

Вратарь молодежной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о конфликте команды с тренерским штабом, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Сафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом

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