Футбол
Газета.RuСафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом
Вратарь молодежной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о конфликте команды с тренерским штабом, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Сафонов прокомментировал слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России
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Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России
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Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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