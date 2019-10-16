Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России по футболу. Он сделал это после матча против молодежной сборной Эстонии, который завершился победой российской команды со счетом 5:0.

Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной

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