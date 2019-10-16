Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России по футболу. Он сделал это после матча против молодежной сборной Эстонии, который завершился победой российской команды со счетом 5:0.
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Вратарь ФК «Краснодар» опроверг слухи о конфликте с тренерами молодежной сборной

Кубань 2405:36

Голкипер «Краснодара» Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России

Кубанские новости04:04

Сафонов прокомментировал слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России

Sport24.ruвчера в 18:58

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Сафонов назвал бредом информацию о конфликте с тренерским штабом молодежки

Спорт-Экспрессвчера в 19:24

Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной

Российская газета02:16

Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России

RT на русскомвчера в 18:33
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В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда

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РБК 06:34
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ТАСС 06:25
Политика

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Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
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RT на русском 05:20
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Фигурное катание

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Спортсменка нарушила антидопинговые правила. Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске.
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Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

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Известия 05:23
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Известия 04:31
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
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Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
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Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
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С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
АМИТЕЛ 05:10
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей

Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
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Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
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Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq

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Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

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Мендеш: уверен, Роналду обойдёт Пеле по количеству забитых мячей

Криштиану достиг уникального рубежа в 700 голов. У меня нет сомнений, что он обойдёт Пеле по количеству забитых мячей.
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Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

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Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
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Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

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Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
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