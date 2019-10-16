Футбол
Российская газетаСафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России по футболу. Он сделал это после матча против молодежной сборной Эстонии, который завершился победой российской команды со счетом 5:0.
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Сафонов прокомментировал слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России
Sport24.ruвчера в 18:58
Сафонов назвал бредом информацию о конфликте с тренерским штабом молодежки
Спорт-Экспрессвчера в 19:24
Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодёжной сборной России
RT на русскомвчера в 18:33
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