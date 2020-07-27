Общество
ИзвестияУ арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Находясь под арестом в СИЗО, Сафронов бросил курить и прочел книги Федора Достоевского. Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.
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с чего всё началось
Журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, изолировали в «Лефортово» с подозрением на коронавирус. Признаки болезни появились в выходные. У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи.Московский Комсомолец13:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Кино
Актер «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Rusturkey.com 04:58
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Граждане России в период пандемии стали покупать «золотые паспорта»
Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.
REGNUM 15:48
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Происшествия
В Москве за участие в массовых конфликтах арестованы 10 человек
Московские суды заключили под стражу 10 человек за участие в массовых межэтнических столкновениях в разных районах столицы, сообщили ТАСС в пресс-службах столичных судов.
Коммерсантъ 13:39
Общество
Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
Московский Комсомолец 12:16
Армия и оружие
Появилось фото боевого лазера на американской подлодке
На фото АПЛ Minnesota, выложенном ВМС США, заметили интересную деталь. На груди одного из подводников запечатлено необычное оружие.
Территория новостей 12:22
Футбол
«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы
"Брайтон энд Хоув Альбион" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
Soccer.ru 15:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
В Мексике из-за урагана «Ханна» погибли два человека
Более 700 человек были эвакуированы в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана "Ханна", сообщил губернатор Хайме Родригес.
РИА Новости 15:45
Здоровье
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" рассказали, о каких болезнях говорит тяга к определенным продуктам.
РИА Новости 13:56
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Происшествия
Около 60 полицейских получили ранения из-за беспорядков в Сиэтле
Примерно шесть десятков сотрудников полиции пострадали при беспорядках в американском Сиэтле, пришлось задержать 47 участников столкновений, информирует местная полиция.
Московский Комсомолец вчера в 23:39
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Общество
В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19
В США в понедельник стартовала финальная стадия наиболее масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
Интерфакс 09:37
Общество
Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус
Советник президента США по нацбезопасности сдал положительный тест на COVID-19.
BFM.ru 11:20
Политика
Власти Венгрии: Мы не верим в Соединенные Штаты Европы
Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью португальской газете Diário de Notícias, Будапешт не верит в Соединенные Штаты Европы.
Евразия Daily 10:03
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Модернизированные Toyota Fortuner и Toyota Hilux, которые японский концерн представил еще в начале июня, успешно прошли процедуру сертификации в РФ.
Новые автомобили 14:11