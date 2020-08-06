Общество
КоммерсантъСафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
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с чего всё началось
По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для передачи секретной информации журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.Интерфакс01:59
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Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой
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Свидетель дал показания против Ефремова в суде
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Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
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Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
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Во время недавней презентации смартфона Pixel 4a компания Google объявила, что осенью также выпустит Pixel 4a с поддержкой 5G по цене от 499 долларов и Pixel 5. Точная дата выхода новинок названа не была, однако сегодня французский сайт Google случайно раскрыл дату начала приема предварительных заказов – 8 октября.
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RT на русском 06:45
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Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
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Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
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Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
Общество
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
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ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону
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Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Фигурное катание
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
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Роструд составил список вакансий с самыми высокими зарплатами в июле, а также сформировал рейтинг по регионам, в которых работодатели готовы платить специалистам больше, чем в других субъектах РФ.
Ридус 06:35
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Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Космос
Ученые: Лавовые туннели на Марсе станут домами для землян
Ученые из Болонского университета и университета Падуи считают, что лавовые туннели, найденные на Марсе, послужат землянам домами.
Дни24 05:41
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Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК вчера в 12:27
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
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В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин
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Экономика
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
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Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
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Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти
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Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25