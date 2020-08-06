По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для передачи секретной информации журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

с чего всё началось

В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

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