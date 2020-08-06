Общество

КоммерсантъКоммерсантъСафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
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с чего всё началось

Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

По словам адвоката, согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для передачи секретной информации журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.
Интерфакс01:59

Подробнее о событии

Сафронова заподозрили в шифровании информации паролями из книги о Ельцине

РБК05:34

Следствие считает, что Сафронов шифровал секретные данные паролями из книги о Ельцине

ТАСС02:34

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Коммерсантъ04:04

Сафронова подозревают в шифровании данных паролями из книги про Ельцина

Ведомости03:21

В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных

Lenta.ru02:47

Адвокат рассказал подробности дела Сафронова

RT на русском04:48

Адвокат: Сафронов передал секретные сведения за рубеж с домашнего компьютера

Интерфакс - Россия01:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой

РИА Новости вчера в 15:30
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Политика

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
215
Культура

Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»

Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета вчера в 05:00
1
Экономика

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Гаджеты

Google раскрыла дату выхода смартфона Pixel 5

Во время недавней презентации смартфона Pixel 4a компания Google объявила, что осенью также выпустит Pixel 4a с поддержкой 5G по цене от 499 долларов и Pixel 5. Точная дата выхода новинок названа не была, однако сегодня французский сайт Google случайно раскрыл дату начала приема предварительных заказов – 8 октября.
Megaobzor.com 06:41
Политика

Лукашенко рассказал о задержанных «с американскими паспортами»

В преддверии выборов в Белоруссии было задержано немало людей, в том числе те, кто имел американские паспорта.
RT на русском 06:45
1
Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
213
Политика

Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
4
Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
383
Политика

Французская пресса: Может ли Россия создавать что-либо, кроме помех другим?

Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
1
Общество

В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками

Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
Здоровье

Африканской чумой заболели свиньи в двух районах Хабаровского края

Губерния 03:03
3
Происшествия

ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону

Вести.Ru 06:06
45
Общество

Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию

Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
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Фигурное катание

Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»

Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
6
Общество

В Новосибирской области зарплаты оказались выше, чем в Москве

Роструд составил список вакансий с самыми высокими зарплатами в июле, а также сформировал рейтинг по регионам, в которых работодатели готовы платить специалистам больше, чем в других субъектах РФ.
Ридус 06:35
2
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
177
Космос

Ученые: Лавовые туннели на Марсе станут домами для землян

Ученые из Болонского университета и университета Падуи считают, что лавовые туннели, найденные на Марсе, послужат землянам домами.
Дни24 05:41
Политика

Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК вчера в 12:27
386
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
47
Общество

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
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Здоровье

15 новорожденных заразились коронавирусом в Волгоградской области

Первые несовершеннолетние пациенты с коронавирусом стали поступать в инфекционные стационары области с конца марта, рассказала на встрече с журналистами заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы Ирина Текучева.
НовостиВолгограда.ру 06:23
2
Фигурное катание

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

News.ru 05:47
Общество

В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин

Коммерсантъ Казань 05:04
66
Экономика

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
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Политика

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
311
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,8K
Политика

Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Актуальные Новости 05:24
32
Политика

Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка

Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
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Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
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