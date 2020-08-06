Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.