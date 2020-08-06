Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Смотрите также
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Сочи и Анапу назвали самыми популярными местами для отдыха в России
Гордон развелся с четвертой женой полюбовно
Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В России нашли новый способ лечения коронавируса
У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.В источнике
С чего всё началось
Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера
Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке.
Интерфакс01:59
Подробнее о событии