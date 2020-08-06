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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

В аннотации на сайте Amazon говорится, что в книге анализируются события в России с конца августа 1991 года, рассматриваются проводившиеся тогда реформы. Рой Медведев — автор нескольких исторических и биографических книг. Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Сафронов заподозрен в передаче секретных данных с домашнего компьютера

Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке.
Интерфакс01:59
Подробнее о событии
РБК

Сафронова заподозрили в шифровании информации паролями из книги о Ельцине

РБК05:34
Интерфакс - Россия

Адвокат: Сафронов передал секретные сведения за рубеж с домашнего компьютера

Интерфакс - Россия01:48
Коммерсантъ

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Коммерсантъ04:04
Ведомости

Сафронова подозревают в шифровании данных паролями из книги про Ельцина

Ведомости03:21
Lenta.ru

В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных

Lenta.ru02:47
ТАСС

Следствие считает, что Сафронов шифровал секретные данные паролями из книги о Ельцине

ТАСС02:34
RT на русском

Адвокат рассказал подробности дела Сафронова

RT на русском04:48

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
58

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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Литосферные плиты Земли начали движение только 2 млрд лет назад

Тектоника литосферных плит Земли стала глобальным процессом далеко не сразу после запуска — говорят китайские ученые, которые уверены, что по-настоящему масштабное движение тектонических плит стартовало на нашей планете только два миллиарда лет назад, то есть, значительно позднее, чем предполагалось до сих пор.
Planet Today06:11

Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру06:38
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