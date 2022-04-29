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Саид Гуцериев договорился о продаже своей доли в «М.Видео–Эльдорадо»

Основной бенефициарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев достиг договоренности с неназванными российскими предпринимателями о продаже акций компании, сообщили
 в пресс-службе компании.
РБК
Закрыть сделку планируется в этом году, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета
Гуцериев планирует остаться в совете директоров группы на необходимый для новых инвесторов период времени "для преемственности практик корпоративного управления".
Интерфакс
На собственные выкупленные акции приходится 0,8%. Free float составляет 23,8%. Акции ПАО "М.Видео" обращаются на Московской бирже.
Интерфакс

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У «М.Видео» сменится основной владелец
BFM.ru29 апреля в 16:16
Саид Гуцериев договорился о продаже доли в «М.Видео»
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