Основной бенефициарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев достиг договоренности с неназванными российскими предпринимателями о продаже акций компании, сообщили
Ударом российскими высокоточными ракетами "Оникс" на военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В конце апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что с начала мая произойдет снижение ставки льготной ипотеки на новостройки с 12-ти до 9 процентов.