Основной бенефициарный собственник и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев достиг договоренности с неназванными российскими предпринимателями о продаже акций компании, сообщили
По данным издания, 27 апреля немецкий постпред озвучила изменения в позиции Берлина, заявив, что Германия не только выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, но и поддерживает запрет на российский уран.
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.