Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона

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