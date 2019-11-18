Автоспорт
РИА НовостиСайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона
Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
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Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
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Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ
Космос
Сверхмассивная черная дыра разорвала звездную пару
Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути 4,8 миллиона лет назад разорвала двойную звездную систему, захватив одну звезду и отбросив прочь другую, такое открытие сделала группа астрономов во главе с Сергеем Копосовым.
Энергетика
Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября
Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
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Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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Неловкий момент: Друг МакSим показал настоящее лицо певицы
Певица МакSим в последнее время не радует своих поклонников.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Здоровье
В России ужесточат процедуру прохождения медосмотра для водителей
Как считают специалисты, процедура получение медицинской справки для водителей после введения новых правил подорожает.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Футбол
Роналду высказался о конфликте с наставником «Ювентуса» Сарри
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем конфликте с наставником итальянской команды Маурицио Сарри, передает A Bola.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Политика
США осудили власти Ирана за попытку отключить в стране интернет
США осудили попытки властей Ирана отключить в стране интернет.
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Симон Миньоле: «Алиссон был бы основным, даже если бы забивал в свои ворота. Поэтому я ушел из „Ливерпуля“»
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль».
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Фигурное катание
Слуцкая: программы у Трусовой я не увидела
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что не увидела целостной программы у победительницы этапа Гран-при в Москве Александры Трусовой.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.