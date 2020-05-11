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Gazeta.SPbGazeta.SPbСайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением.
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с чего всё началось

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.
РБК12:27

Подробнее о событии

На портале госуслуг произошёл сбой после объявления Путиным о новых выплатах

Комсомольская правда14:56

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Газета.Ru14:53

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Lenta.ru12:51

Сайт госуслуг стал работать со сбоями после обращения Путина

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News.ru13:00

«Страдаем, скоро всё будет хорошо». Сайт «Госуслуг» упал после обещанных президентом выплат

Фонтанка.Ру13:53

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

РБК12:27
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