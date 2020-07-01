Политика
ИзвестияСайт ОП РФ подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты России вновь подвергся хакерской атаке с IP-адреса, который находится на Украине. Об этом «РИА Новости» сообщили в ОП РФ.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.ФАНвчера в 15:57
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Общество
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт.
ToDay News Ufa 14:19
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Политика
В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей
За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте регионального избиркома.
РИА Новости 18:53
Происшествия
Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19
Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова.
Фонтанка.Ру 19:03
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com 10:24
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин заявил, что нужно продолжить поисковую работу подо Ржевом
Президент России Владимир Путин считает, что поисковую работу подо Ржевом, где шли ожесточенные сражения в годы Великой Отечественной войны, следует продолжить.
ТАСС вчера в 08:10
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Политика
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС вчера в 17:32
Общество
В НАО против поправок в Конституцию проголосовали более половины избирателей
Пока против поправок высказались 53,37% жителей региона. За изменения, по предварительным данным, проголосовали 45,72% избирателей региона.
ЗакC.Ру 16:24
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Футбол
АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место
АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru 16:20
Происшествия
Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
Политика
Сенат США хочет выкупить российские С-400 у Турции
В середине июля 2019 года начались поставки новых российских систем ПВО С-400, которые спровоцировали кризис в отношениях Турции и США.
ToDay News Ufa 13:53
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Футбол
Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус
Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
RT на русском 18:57
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Политика
Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК вчера в 09:43
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12