Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.

с чего всё началось

Официальный сайт Общественной палаты России вновь подвергся хакерской атаке с IP-адреса, который находится на Украине. Об этом «РИА Новости» сообщили в ОП РФ.

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