Политика
РИА НовостиСайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.ФАНвчера в 15:57
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Общество
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.
РИА Новости 17:13
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32
Футбол
«Встать перед игроками на колени и сказать спасибо»: Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Краснодаром»
КП - Ростов-на-Дону 16:25
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным
Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
Общество
В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков
Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
РИА Новости 17:41
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Общество
Мишустин повысил оклады военным и силовикам на 3%
Военнослужащих и сотрудников силовых ведомств ожидает повышение зарплат.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:03
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Футбол
«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости 15:09
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт.
ToDay News Ufa 14:19
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Здоровье
Энтони Фаучи заявил, что власти США не контролируют пандемию коронавируса
Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что пандемия коронавируса в США находится под контролем, за исключением всплесков на юге и западе страны.
ИА Красная Весна вчера в 16:20
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
Evo-rus.com 08:49
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news вчера в 10:21
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров.
Автоновости дня вчера в 03:01
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
Общество
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 10:34
Футбол
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
RT на русском 17:01