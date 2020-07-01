Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.

с чего всё началось

Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.

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