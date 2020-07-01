Политика
News.ruСайт Общественной палаты второй раз подвергся атаке хакеров
Хакеры второй раз за сутки атаковали сайт Общественной палаты. До этого DDoS-атака была совершена на сайт ОП вечером 30 июня, хакеры также блокировали работу специального сайта Палаты, посвящённого общественному наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что сайты Общественной палаты и проекта «фейкам.нет» подверглись массированным DDoS-атакам, что привело к их временному прекращению работы.ФАНвчера в 15:57
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Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Политика
Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции
Московский Комсомолец Чита 19:13
Общество
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
Происшествия
Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
В американском городе Сиэтл полиция ликвидировала "автономную зону". Об этом сообщает телеканал ABC News.
Газета.Ru 20:22
Единоборства
Американский комментатор восхитился фото Александра Карелина
Американский комментатор Джо Роган оценил архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина.
РИА Новости 18:44
Космос
Парад планет смогут увидеть земляне в июле
Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
Здоровье
Около 100 иркутян с коронавирусом скончались
Четверо иркутян с коронавирусом умерли за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
Тайга.инфо 29 июня в 00:05
Футбол
«Зенит» интересуется игроком «Спартака»
Фонтанка.Ру 15:35
Политика
Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию
73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
Ведомости 13:05
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
24 человека погибли при нападении в центральной Мексике
Ранее, 6 июня, десять человек погибли при нападении боевиков на центр для реабилитации наркоманов в Ирапуато.
REGNUM 20:40
Общество
За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28%
За изменение Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28% из участвовавших в голосовании жителей региона, против поправок 34,84%, сообщает ЦИК 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 17:07
Общество
ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
РИА Новости 15:36
Космос
«Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен
По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной.
Машины и Механизмы 29 июня в 14:20
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
Live24 04:02
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08