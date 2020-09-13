Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Тайга.инфо
Тайга.инфо

Сайт трансляций с избирательных участков России скрыли

Действительно по ключевым словам «Яндекс» или Google не выдают ссылку на сайт трансляции с участков.В источнике

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ
Газета.Ru00:49
113

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
2

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
3

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
377

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
147

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
194

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
191