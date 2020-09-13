России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.