Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» в Кубке России

В матче 1/32 Олимп-Кубка России "СКА-Хабаровск" выиграл у "Сахалина" (2:0). В составе победителей отличились Патрик Круз и Магомед Эльмурзаев. Соперник хабаровского клуба по 1/16 финала станет известен позднее.
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«СКА-Хабаровск» прошел «Сахалин» в Кубке России

Sport24.ru06:15

«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» в Кубке России

Спорт-Экспресс05:58

«Сахалин» — «СКА-Хабаровск»: кто пройдет дальше?

Все про Спорт рувчера в 05:57

«СКА-Хабаровск» вышел в 1/16 финала Кубка России

Матч ТВ06:35

«СКА-Хабаровск» переиграл «Сахалин» в Кубке России

ODDS.ru05:51

Сегодня футболисты «Сахалина» проведут свой 25-й матч в Кубке страны

АСТВвчера в 19:50

Кубок России. «Тюмень» – «Енисей», «Иртыш» проиграл «Томи»

Sports.ru06:45
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Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Найдены пилоты разбившегося Су-25

BFM.ru 10:18
Технологии

Huawei будет тратить более $300 млн за год на финансирование исследований в учебных заведениях

Huawei планирует тратить более $300 млн в год на финансирование научных исследований, проводимых университетами, заявил во вторник Уильям Сюй (William Xu), председатель правления и президент Института стратегических исследований Huawei Technologies на мероприятии компании в Чэнду.
3DNews 10:22
Происшествия

Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара

Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Происшествия

В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

Российская газета 08:35
Политика

В семье Тимошенко произошла трагедия

Рамблер 10:16
Футбол

Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Наука

Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера

Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 02:54
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Религия

«Русский экзархат» в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Интерфакс 09:27
Происшествия

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты

Обновленный iPhone XR появился в Geekbench

Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
The GEEK 02:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Экономика

Рекордный урожай в России начал гнить

В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Космос

Ученые обнаружили на Венере признаки жизни

ФедералПресс 04:07
Происшествия

В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся

Водитель автомобиля Jaguar в Петербурге сбил человека под колеса двигавшейся во встречном направлении "Лады" и скрылся, пешеход погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:14
Общество

Власти Ирана потребовали отменить брак 9-летней девочки

Иранские власти потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между двадцативосьмилетним мужчиной и девятилетней девочкой.
Московский Комсомолец 09:51
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском 07:13
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
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Кино

Скончалась актриса Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
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