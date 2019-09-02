Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСахалин — СКА-Хабаровск 0:2

Сахалин — СКА-Хабаровск
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/32 Финала, сегодня
14′
Патрик Круз
51′
Магомед Эльмурзаев
В матче 1/32 Олимп-Кубка России "СКА-Хабаровск" выиграл у "Сахалина" (2:0). В составе победителей отличились Патрик Круз и Магомед Эльмурзаев. Соперник хабаровского клуба по 1/16 финала станет известен позднее.
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