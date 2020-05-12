Как сообщало EADaily, накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней и начале выхода из самоизоляции.

На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции

Общество Врач рассказала о правилах использования защитных масок Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%. 25

Общество Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ. 6

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 358

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,3K

Общество В Новосибирске продлён режим самоизоляции Режим всеобщей самоизоляции продлён в Новосибирской области после 11 мая. 126

Общество Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 89

Политика Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович. 17

Экономика В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5% Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. 334

Происшествия Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице "Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник. 3

Экономика Граждане теряют заработок и покой Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%. 5

Общество Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции. 103

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 443

Политика Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая. 5,4K

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 243

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 143

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 804

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 569