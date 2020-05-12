Общество
Евразия DailyНа Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции
Как сообщало EADaily, накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней и начале выхода из самоизоляции.
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Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM вчера в 01:29
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Новосибирске продлён режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции продлён в Новосибирской области после 11 мая.
Сиб.фм вчера в 04:11
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Экономика
В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%
Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
АБН 10 мая в 07:15
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Наука
Стало известно, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
Во время нового исследования команда ученых обнаружила вероятное объяснение, почему мужчины чаще женщин болеют коронавирусом.
МедиаПоток вчера в 05:02
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
Экономика
Граждане теряют заработок и покой
Граждане теряют заработок и покой Во втором квартале 2020 года с учетом действующих двух пакетов правительственных мер поддержки экономики доходы граждан снизятся в годовом выражении на 20%.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 14:16
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Единоборства
Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи
Lenta.ru вчера в 17:10
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Авто
В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
Автоновости дня вчера в 01:59
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Армия и оружие
Поставку Су-57 в войска откладывают уже в шестой раз
Стало известно о невозможности поставок истребителей Су-57 на вооружение ВКС.
Avia.pro 08 мая в 17:22
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
В поселке в Удмуртии сняли режим повышенной готовности после пожара
Районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево в Удмуртии, где из-за горения сухой травы на территории бывшего арсенала взрывались снаряды и было эвакуировано население, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
РИА Новости вчера в 04:37