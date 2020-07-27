Экономика
ИА Красная ВеснаСахалин начал поиски инвестора для строительства цементного завода
Конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода объявили в Сахалинской области, 24 июля сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что завод планируют построить вблизи месторождения Гомонское в Смирныховском районе Сахалина.
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Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Политика
В Германии выступили против возвращения России в G7
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.
ТАСС 21:26
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Экономика
Впервые с 2011 года цена золота превысила $1 910 за унцию
Абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда унция золота стоила $1920.
Коммерсантъ 20:56
Наука
Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса
По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Происшествия
Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары
Взрывы произошли на складе боеприпасов, принадлежащем федеральной полиции, их причиной стала сильная жара, указано в сообщении.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле увеличилось до 45
Число задержанных в ходе беспорядков в американском Сиэтле возросло до 45. Об этом сообщило местное отделение полиции.
RT на русском 02:54
Игры
Новый ремастер для GTA 5 удивляет уровнем графики GTA 6
В Сети появилась информация о новом ремастере популярной игры Grand Theft Auto V, созданном энтузиастом.
Srnsk 24 июля в 20:05
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Политика
«КосмоКурс»: у Дегтярева сохраняется возможность полета в космос
В компании "КосмоКурс", которая является оператором суборбитальных полетов в космос, сообщили, что готовы предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
Московский Комсомолец 19:34
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Названы страны Европы с самым доступным бензином
Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
Известия 19:34
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Президент России рассказал, что в 2020 году состав ВМФ пополнят 40 новых кораблей.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
В новой системе используется особый протокол, приложение и трекер сна.
Evo-rus.com 24 июля в 01:22
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом
О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru 20:30
Шоу-бизнес
Экс-невеста Николая Баскова Софи Кальчева снялась обнаженной в поле
Софи Кальчева сделала ряд снимков в поле, позируя перед камерой в обнаженном виде. Интимные зоны на кадрах прикрыты растениями.
Дни24 20:00
Футбол
Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо прокомментировал возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова, который в завершившемся сезоне защищал цвета испанского клуба на правах аренды.
Vprognoze.ru 12:47
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38