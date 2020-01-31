«До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.

Сахалин полностью газифицируют до 2025 года

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