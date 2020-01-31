Экономика
BFM.ruСахалин полностью газифицируют до 2025 года
«До 2025 года договорились полностью газифицировать Сахалинскую область (80% сетевым газом, остальные 20% — за счет автономной газификации с использованием СПГ)», — написал Лимаренко в своем телеграм-канале по итогам встречи с Миллером.
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Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Культура
Игорь Крутой назвал вероятного кандидата на «Евровидение-2020»
Композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России.
Космос
NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фото
NASA показало, как "состарился" марсоход Curiosity за прошедшие семь лет работы. Космическое агентство сравнило два снимка ровера.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией
Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Общество
Huawei на три шага приблизилась к Samsung по продажам смартфонов
Китайская Huawei в 2019 году сократила отставание от лидера продаж смартфонов корейской Samsung, сообщается в отчете исследовательской компании Strategy Analytics, опубликованном 29 января.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Происшествия
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет
В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет. На борту винтокрылой машины находились семь человек.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов лиги.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Общество
Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Экономика
Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Футбол
Малафеев покинул спортивный департамент «Зенита»
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Футбол
Семин объяснил, почему Смолов перешел в «Сельту»
Наука
Лёгкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Политика
Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.