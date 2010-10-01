Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции. С 12 мая открылись спортивные секции, разрешены прогулки с детьми, в семи муниципалитетах заработали детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции

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