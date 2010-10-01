Общество
REGNUMСахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции
Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции. С 12 мая открылись спортивные секции, разрешены прогулки с детьми, в семи муниципалитетах заработали детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Общество
Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми
С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Взгляд-инфо 09:53
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа
В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
Пятый канал 00:11
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется
За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Общество
В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусом
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству региона учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:05
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Здоровье
Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что прием витаминных комплексов для профилактики инфекционных болезней, в том числе коронавируса, бесполезен.
Аргументы и Факты 22:38
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости 20:04
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в России
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений в России
Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль 09:55
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
Культура
В Петербурге скончалась старейшая актриса МДТ Светлана Григорьева
Старейшая актриса Малого драматического театра - Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, сообщает официальный сайт театра.
Российская газета 11:27
Общество
Въезд на Сахалин с 14 мая разрешат по цифровым пропускам
Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых пропусков, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 23:13
Футбол
Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется
Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.
Спорт-Экспресс 01:15
Общество
Власти Волгоградской области разрешат жителям прогулки
Власти Волгоградской области планируют с 14 мая разрешить жителям прогулки, а с 20 мая открыть магазины и различные учреждения сферы обслуживания.
Известия 13:14
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Авто
Как пандемия может изменить авторынок?
Европейские автопроизводители подошли к кризису и так в не самое простое время.
BFM.ru 09 мая в 20:16
Общество
В Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06