Общество

REGNUMREGNUMСахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции

Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции. С 12 мая открылись спортивные секции, разрешены прогулки с детьми, в семи муниципалитетах заработали детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В Сахалинской области начался первый этап выхода из режима самоизоляции

ТАСС22:17

Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции

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